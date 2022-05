POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 27.05.2022 kam es gegen 11:40 Uhr auf der Anklamer Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. An der Kreuzung zum Karl-Liebknecht-Ring wechselte ein 35-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Ford von der Geradeausspur auf die Linksabbiegerspur und übersah dabei eine dort befindliche 66-jährige Deutsche mit ihrem Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß, in deren Folge die 66-Jährige mit einer Verkehrsinsel kollidierte und der 35-Jährige gegen einen an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW Kia eines 73-jährigen Schweden stieß.



Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 25.000,- Euro. Die 66-Jährige wurde beim Unfall leichtverletzt und zur Behandlung ins Uniklinikum Greifswald gebracht.





