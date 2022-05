POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bobitz (ots) -



Am 27.05.2022 ereignete sich um 11:40 Uhr auf der B208 zwischen

Bobitz und Beidendorf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger die B208 in

Fahrtrichtung Bobitz aus Beidendorf kommend. In entgegengesetzter

Richtung befand sich eine 39-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw.

Aus unbekannten Gründen geriet der Unfallverursacher auf die

Gegenfahrbahn, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden

Fahrzeuge gekommen ist. Die drei Personen im geschädigten Pkw der

39-Jährigen wurden leichtverletzt zur weiteren medizinischen

Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser nach Wismar und Schwerin

verbracht. Der 58-Jährige wurde schwerverletzt mittels

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lübeck geflogen.

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden

wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Auf Grund der unklaren Unfallursache wurde ein Sachverständiger der

DEKRA hinzugezogen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Laura Semrau, Polizeimeisterin, Polizeihauptrevier Wismar

Corina Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



