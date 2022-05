POL-SN: 82-Jährige fährt gegen Hauswand

Details anzeigen Verunfallter PKW am Schweinemarkt Verunfallter PKW am Schweinemarkt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Vormittag fuhr eine 82-jährige Schwerinerin in eine Hauswand und verletzte sich dabei leicht. Ersthelfer versorgten die verletzte Deutsche.



Die Schwerinerin verwechselte ersten Erkentnissen nach das Gas- und Bremspedal und verlor so die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr am Schweinemarkt. Der Mercedes Benz war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.



