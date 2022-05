POL-LWL: Brand in Wohnung

Lübz (ots) -



In einer Wohnung in Lübz kam es Donnerstagnachmittag zu einem Brand bei dem 3 Personen leichtverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 17-Jähriger den Akku eines Elektrofahrrads im Flur seiner Wohnung geladen und sich dann schlafen gelegt haben. Aus bisher unbekannter Ursache entzündete sich der auf einem Regal abgelegte Akku samt Ladestation und fing an zu brennen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch zwei telefonisch verständigte Familienangehörige konnte der 17-Jährige aus der Wohnung gerettet werden. Alle drei Personen erlitten daraufhin leichte Rauchgasvergiftungen und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Lübz war mit 26 Kameraden vor Ort und konnte den Brand löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden einige Räume innerhalb der Wohnung leicht beschädigt. Andere Personen oder Gebäude wurden nicht gefährdet. Der Schaden wird bislang auf mehrere Tausend Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell