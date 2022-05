POL-NB: Diebstahl eines Transporters von der Insel Usedom

Usedom (ots) -



Bereits gestern berichteten wir, dass von der Insel Usedom ein grauer VW T6 entwendet worden ist https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5232328.



Am heutigen Morgen wurde ein weiterer Diebstahl eines grauen VW Transporters angezeigt.

Der T6 mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald war in der Ortschaft Karlshagen am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr geparkt worden.



Am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt.

In dem Transporter befanden sich zudem zwei E-Bikes und Angelausrüstung. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.



Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



