POL-NB: Entflohener Pfau nicht ganz unschuldig an einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 20 (L20), im LK Mecklenburgische Seenplatte

Am 26.05.2022 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L20 bei Warsow

ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Pfau flüchtete von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Ein

herannahender deutscher 39-jähriger Fahrer eines PKW Skoda bremste

daraufhin sein Fahrzeug ab. Im Nachfolgeverkehr befand sich eine

35-jähriger deutscher Kradfahrer. Dieser wich, um einen Zusammenstoß

mit dem vorausfahrenden Skoda zu vermeiden, aus und kam dabei zu

Fall. Er landete mit seiner Honda CBR im Straßengraben und zog sich

leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant behandelt. Am Krad

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-Euro. Es kam zu keinem

Zusammenstoß mit dem PKW Skoda. Der Pfau konnte durch seinen Besitzer

wieder eingefangen und auf das Grundstück gebracht werden. Er blieb

nach gegenwärtigem Erkenntnisstand unverletzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



