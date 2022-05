POL-NB: Polizeiliches Einsatzgeschehen zu ´Christi Himmelfahrt´ im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Der Feiertag "Christi Himmelfahrt" stellt jedes Jahr besondere

Herausforderungen an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in

Mecklenburg-Vorpommern. Im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg war zu erkennen, dass in der Zeit bis 16:00 Uhr sich

das Einsatzgeschehen immer mehr anlassbezogen verdichtete. Ab 16:00

Uhr bis 02:00 Uhr wurden im Bereich des PP Neubrandenburg 23

Körperverletzungen (einfache und gefährliche) bekannt. Dabei wurden

nach gegenwärtigem Stand 21 Personen verletzt. Während die meisten

Geschädigten mit leichten Verletzungen davon kamen, mussten

mindestens vier Geschädigte in Krankenhäusern behandelt werden.

Festzustellen war, dass ein Teil der Straftaten aus Gruppen heraus

begangen wurden. In einigen Fällen wurden an einem Tatort gleich

mehrere Anzeigen aufgenommen.

Am 27.05.2022 gegen 02:45 Uhr wurde bekannt, dass ein 21-Jähriger in

der Neubrandenburger Oststadt durch eine bislang unbekannte Person in

seiner Wohnung durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Die

Ermittlungen wurden durch den KDD eingeleitet. Die Fahndung nach dem

unbekannten Täter blieb bislang erfolglos.

Weiterhin wurde in Prerow, im Bereich des LK V-R, Anzeige wegen

Raubes aufgenommen. Der Geschädigte erlitt dabei leichte

Verletzungen. Die Täter blieben bislang unbekannt.

Auch im Straßenverkehr war ein deutlicher Anstieg von

Verkehrsdelikten zu verzeichnen. So wurden ab 16:00 Uhr insgesamt 16

Personen beim Fahren unter Alkoholeinwirkung festgestellt. Dabei

bildeten alkoholisierte, fahrradfahrende Personen mit 11 Delikten die

größte Gruppe. Mindestens zwei Radfahrer zogen sich bei Stürzen

schwere Verletzungen zu, die in Krankenhäusern behandelt werden

müssen. Drei PKW- und zwei E-Scooterfahrer wurden gestellt, als sie

als Fahrer unter Einwirkung von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen.

Den höchsten Atemalkoholwert mit 2,23 Promille hatte ein Radfahrer,

der auf der B 96 zwischen Neubrandenburg und Groß Nemerow im LK MSE

unterwegs war.

Diese Auflistung der Ereignisse ist nicht abschließend. Sie stellt

nur einen Teil der polizeilichen Arbeit dar und soll zeigen, dass der

Feiertag "Christi Himmelfahrt" die Polizei und Rettungskräfte, aber

auch die Bürgerinnen und Bürger vor besondere Herausforderungen

stellt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell