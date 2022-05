POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person auf der Landesstraße273 (L273), Abzweig Ivenack (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Malchin (ots) -



Am 26.05.2022 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Landesstraße273 (L273)

zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei dem zwei Personen

verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 19-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines Pkw Trabant die L273 aus Richtung Altentreptow

kommend in Richtung Stavenhagen. Ein 72-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines Pkw Skoda, welcher aus Richtung Ivenack kommend

auf die L273 auffahren wollte, übersah den vorfahrtberechtigten Pkw

Trabant und fuhr auf die L273 auf. Es kam zum Zusammenstoß beider

Pkw, bei welchem der 55 Jahre alte deutsche Beifahrer im Pkw Trabant

schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus geflogen. Der Fahrzeugführer des Trabant blieb

unverletzt. Der Fahrzeugführer des Pkw Skoda wurde bei dem Aufprall

leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L273

für ca. eine Stunde voll gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr

fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 10.000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell