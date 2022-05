POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und vier leicht verletzten Personen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 26.05.2022 gegen 16:00 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer eines PKW

Audi Q7 die B110 aus Richtung Relzow kommend in Richtung Murchin. Auf

Grund von Unaufmerksamkeit kam er mit dem Fahrzeug alleinbeteiligt

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Straßenbaum.

Das Fahrzeug war mit sechs Familienangehörigen aus drei Generationen

besetzt.

Der 47-jährige Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall schwere

Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins

Universitätsklinikum Greifswald geflogen und dort stationär

medizinisch versorgt. Die mitfahrenden Personen, eine 81-jährige

Frau, eine 80-jährige Frau, eine 44-jährige Frau und eine 16-jährige

Jugendliche wurden leicht verletzt, ein 6-jähriger Junge blieb

unverletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen

in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Alle Personen haben die

deutsche Staatsangehörigkeit.

Der Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

15.000,-Euro.

Die B110 musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 17:10

Uhr voll gesperrt werden.



