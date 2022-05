POL-NB: Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver auf der Insel Rügen

Sassnitz/ Rügen (ots) -



Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der Landstraße 30 und der Ortschaft Polkvitz (Insel Rügen) wollte am 26.05.2022, 11.35 Uhr ein 32-jähriger Kradfahrer mit seiner Yamaha einen PKW Opel überholen. Dabei streifte er den Opel, verlor die Kontrolle über sein Krad und prallte mit einen entgegenkommenden PKW Audi zusammen. Der Motorradfahrer von der Insel Rügen starb noch an der Unfallstelle, zwei Insassen des PKW Audi kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden bleibt zu ermitteln. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter der DEKRA zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme eingesetzt. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1-Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell