POL-HRO: Einbruch in die JET-Tankstelle in Bad Doberan

Am 26.05.2022 drangen gegen 06:00 Uhr unbekannter Täter gewaltsam in

den Verkaufsbereich der zum Tatzeitpunkt geschlossenen

JET-Tankstelle in Bad Doberan ein, indem eine Fensterscheibe mit

einem Stein zerstört wurde.

Die Höhe des Sachschaden kann mit ca. 1000 Euro geschätz werden

Den TV/Tätern gelang es Tabakwaren im Wert von ca. 100 Euro zu

entwenden.

Mit der Tatbeute flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten nicht zum Ergreifen

der Täter führen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bürger die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatverlauf

geben können wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier in Bad

Doberan bzw. an den Polizeinotruf 110.





