POL-NB: Transporter in Zinnowitz/ Insel Usedom gestohlen

Heringsdorf (ots) -



Ein grauer VW-Transporter T 6 mit dem amtlichen Kennzeichen VG-FK 100 wurde in der Nacht zum 26.05.2022 in Zinnowitz auf der Insel Usedom von einem privaten Grundstück gestohlen. Im Fahrzeug befanden sich hochwertige Werkzeuge, sodass der Besitzer den Gesamtschaden mit ca. 55.000 EUR beziffert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Heringsdorf Tel. 0383782790, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet unter www.polizeimv.net zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell