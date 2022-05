POL-HRO: 32-Jähriger verstirbt nach Unfall

Gadebusch (ots) -



Am späten Abend des 25.05.2022 ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der L 041 in der Nähe von Gadebusch bei dem ein

32-jähriger Fahrer eines Skoda verstarb.



Der Skoda-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die L 041 aus Richtung

Radegast kommend in Richtung Gadebusch. Aus bislang noch ungeklärter

Ursache kam der 32-Jährige mit seinem Pkw kurz vor der Ortslage Neu

Bauhof ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und

prallte in der weiteren Folge frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nach derzeitigen Erkenntnissen

keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, verstarb noch an der

Unfallstelle.

Zur Feststellung der genauen Unfallursache wurde über die

Staatsanwaltschaft Schwerin ein Sachverständiger der DEKRA am

Unfallort eingesetzt.

Zur Unfallaufnahme und Durchführung der Unfalluntersuchungsmaßnahmen

musste die L 041 bis 01:30 Uhr voll gesperrt werden. 19 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Gadebusch und Krembz kamen ebenfalls zum

Einsatz.

Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Polizeilich wird

der Gesamtschaden auf 3.000 Euro geschätzt.



