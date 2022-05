Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus Greifswald

Details anzeigen Juliane Mruk Juliane Mruk

Die Polizei sucht seit dem 25.05.2022 um 14:08 Uhr die 37-jährige Juliane Mruk aus Jarmen. Zuletzt wurde Frau Mruk am 25.05.2022 um 08:30 Uhr in der Odebrechtstiftung in Greifswald gesehen.

Seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Die Gesuchte, mit deutscher Staatsangehörigkeit, wird wie folgt beschrieben:

168 cm groß

60 kg

schlank

braune kinnlange Haare

Sie trägt eine längere braun-türkise Jacke und darüber möglicherweise einen roten Mantel

Frau Mruk benötigt dringend medizinische Hilfe.

Jeder, der Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greifwald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet zu melden. Darüber hinaus werden die Medien um Unterstützung und Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

Marco Sellke, Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131