POL-SN: PKW nach Unfall mit Straßenbahn nicht mehr fahrbereit

Ein PKW war gestern nach einem Unfall mit einer Straßenbahn und einem weiteren PKW nicht mehr fahrbereit.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gestern gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Obotritenring / Lübeckerstraße. Sowohl der Straßenbahnfahrer als auch die 20- und 21-jährigen Kraftfahrer befuhren die Lübeckerstraße aus Richtung Lankow kommend. Die Straßenbahnschienen befinden sich ab der Kreuzung unmittelbar auf der Fahrbahn. Der 20-jährige Deutsche verlangsamte sein Tempo, um die Straßenbahn passieren zu lassen. Der 21-Jährige fuhr zunächst hinter dem 20-Jährigen, scherte dann aber nach links aus, um diesen zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW des 21-Jährigen und der Straßenbahn. In der weiteren Folge kollidierten beide Autos miteinander.



Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von 30.000 EUR, verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug des 21-jährigen Afghanen wurde derartig beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es musste abgeschleppt werden.



