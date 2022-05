POL-NB: Suche nach Vermisster 13-Jähriger aus Klein Vielen

Neustrelitz (ots) -



Seit dem Nachmittag des 24.05.2022 wird ein 13-jähriges Mädchen aus Klein Vielen vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 16:30 Uhr in ihrer Wohngemeinschaft in dem kleinen Ort gesehen.



Die 13-Jährige besucht eine Schule in Neustrelitz und verfügt über Kontakte in Waren (Müritz). Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Kind dort aufhält.



Eine detaillierte Personenbeschreibung sowie ein Foto der Gesuchten kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: https://bit.ly/3Gloi1q



Jeder, der Hinweise auf den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. Darüber hinaus werden die Medien um Unterstützung und Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.



Hinweise auf eine Straftat oder eine Lebensgefahr für das Mädchen liegen der Polizei gegenwärtig nicht vor.



