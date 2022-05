POL-SN: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet mit einem Bild nach einem Tatverdächtigen.



Dieser Link führt zum Bild: https://fcld.ly/22.05.25polizei-fahndet



Wer kennt die abgebildete Personen und kann Angaben zur Identität machen?



Der Tatverdächtige nutzte eine entwendete Girocard, um am 11.12.2019 mehrfach einen dreistelligen Geldbetrag von einem Geldautomaten der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in der Mecklenburgstraße abzuheben.



Die Geldkarte wurde zuvor einem 42-jährigen Deutschen aus einem abgestellten PKW am Dwang in Schwerin entwendet.



Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 und -1560 sowie über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell