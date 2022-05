POL-GÜ: Zwei schwere Verkehrsunfälle und Diebstahl eines Pontons im Polizeirevier Teterow

Güstrow (ots) -



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 20 bei Dahmen. Ein Klein-transporter Mercedes Sprinter aus dem Landkreis Vorpommern- Greifswald bemerkte in einer Kurve am Ortsausgang in Richtung Ziddorf eine Ölspur auf der Fahrbahn. Der 30jährige Fahrzeugführer konnte hierauf nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass sein Heck beim Befahren der Kurve vermutlich wegen der Ölspur ausbrach. Der Sprinter kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Sprinter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wird auf etwa 30 Tausend Euro beziffert. Die Feuerwehr Dahmen unterstützte bei der Unfallaufnahme und sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe und stumpfte die Ölspur ab.



Etwa gegen 11 Uhr kam es in Teterow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Eine 49jährige Fahrerin eines VW Caddy, welche im Bornmühlenweg nach rechts auf ein Firmengrundstück einbiegen wollte, übersah dabei die auf dem rechtsliegenden Radweg in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin. Diese stürzte dabei und zog sich vermutlichen einen Bruch am Handgelenk zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug selbst entstand nur geringer Sachschaden.



Mit dem Diebstahl eines Pontons auf dem Teterower See musste sich die Polizei ebenfalls am Dienstag befassen. Unbekannte Täter lösten in der Zeit von Freitagabend bis Dienstag am Teschower Ufer ein Arbeitsponton eines Tauchunternehmens von etwa 1x6 Metern vom Steg und entwendetet dieses oder fuhren damit fort. Der Stehlschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hier wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt. Zweckdienliche Hinweise hierzu

Können an das Polizeirevier Teterow gegeben werden.



