POL-SN: Motorraddiebstahl nach Garageneinbruch in Schwerin-Lankow

Zum Diebstahl eines Motorrades kam es in der Zeit vom 18.5., 17.00 Uhr bis zum 20.5., 13.40 Uhr:



Unbekannte Tatverdächtige brachen im Tatzeitraum in mehrere Garagen des Garagenkomplexes an der Ratzeburger Straße in Schwerin-Lankow ein.



Aus einer der Garagen wurde ein Motorrad der Marke BMW, Typ R1150R mit dem amtlichen Kennzeichen SN-RY 7 entwendet.



Ob weiteres Diebesgut in den anderen angegriffenen Garagen erlangt wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Die Polizei bittet zur Aufklärung der Taten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sind im Bereich der Garagenanlage untypische Personen oder Fahrzeugbewegungen aufgefallen? Können Angaben zum Verbleib des Motorrades gemacht werden?



Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



