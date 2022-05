POL-NB: Verkehrsbehinderung auf der Bundesstraße - Diebesguttransport mit Krankenfahrstuhl und Anhänger fliegt auf

Demmin (ots) -



Am Freitag, den 20.05.2022, wurden Beamte des Polizeihauptreviers Demmin gegen 15:45 Uhr von mehreren Anrufern über einen Krankenfahrstuhl informiert, welcher im Berufsverkehr die Fahrbahn der Baumannstraße, einer Bundesstraße, befährt. Außerdem soll der Fahrer einen vollbeladenen Anhänger mitführen und mit seinem Gespann den Verkehr behindern.



Die eingesetzten Beamten konnten das gemeldete Fahrzeug in unmittelbarer Nähe antreffen, wo der Fahrer bereits damit beschäftigt war, den Anhänger zu entladen. Der bereits hinlänglich polizeilich bekannte 46-Jährige machte gegenüber den Beamten wechselnde Angaben zur Herkunft der Gegenstände, welche sich wiederholt als falsch herausstellten. Die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände konnten ermittelt und zu den Geschehnissen befragt werden. Die Aussagen trugen dazu bei, den Wahrheitsgehalt der Angaben des Tatverdächtigen zu widerlegen.



In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Wohn- und Kellerräume des Mannes durchsucht, wobei weitere Gegenstände, die möglicherweise ebenfalls aus Diebstählen stammen könnten, aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich unter anderem um Fahrräder, Werkzeuge, Sportartikel, elektrische Geräte und vieles mehr. Der Gesamtwert ist gegenwärtig noch nicht zu beziffern, beläuft sich aber schätzungsweise auf mehrere hundert Euro.



Die Sachen, für die kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte, wurden durch die Beamten sichergestellt und zum örtlichen Polizeirevier gebracht.



Gegen den 46-jährigen Demminer wurde Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie wegen Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten erstattet.



