POL-LWL: Straßensperrung wegen Waldbrand

Vielank (ots) -



In einem Waldstück bei Laupin ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Durch den unmittelbaren Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell eingegrenzt und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Letztlich waren ca. 40 Quadratmeter vom Feuer betroffen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste die Landesstraße 04 halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell