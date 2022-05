58-jähriger Mann aus Moekow im Bereich des Polizeireviers Wolgast vermisst

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit dem 22.05.2022, ca. 18:00 Uhr, wird Ralf Meibuhr vermisst, welcher in Moeckow wohnhaft ist.

Herr Meibuhr wurde letztmalig am 22.05.2022, gegen 18:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift in Moeckow gesehen. Von dort entfernte er sich mit einem grauen Nissan Qashqai mit dem amtlichen Kennzeichen WLG-R844 in unbekannte Richtung. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden von Herrn Meibuhr.

Herr Meibuhr ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Der 58-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß

- kurze dunkelblonde Haare

- kräftige Figur

- mit einem blauen Jogginganzug bekleidet und lediglich mit badelatschen an den Füßen unterwegs

- der Vermisste hat kein Mobiltelefon bei sich

- der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 58-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ralf Meibuhr geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Wolgast, Tel: 03836 252-224, den Notruf der Polizei unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.