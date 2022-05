POL-SN: Einbruch in Firmengebäude / Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Firmengelände.



Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 02.30 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schwerin Wüstmark. Aus den Räumlichkeiten eines Baumaschinenverleihes wurden ersten Erkenntnissen nach Werkezeuge entwendet. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Wer hat die Täter in der Nacht beobachtet und kann Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern selbst machen?



Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 und -1560 sowie über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



