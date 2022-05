POL-LWL: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen ermittelt

Hagenow (ots) -



Nach drei Sachbeschädigungen in Hagenow hat die Polizei am Freitagabend drei Tatverdächtige ermitteln können. Ihnen wird vorgeworfen die Scheibe eines Buswartehäuschens im Kießender Ring mit einer Verkehrswarnbake eingeworfen zu haben. Zudem sollen sie in der Hamburger Straße zwei Hauswände mit Graffitis beschmiert haben. Der entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über 1.000 Euro belaufen. Zeugen hatten den Vorfall an der Bushaltestelle beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten haben im Zuge der Fahndung die Tatverdächtigen, die zum Teil unter Alkoholeinfluss standen, dann ermitteln können. Gegen die deutschen Tatverdächtigen ist Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell