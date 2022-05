POL-LWL: Quad überschlug sich - Fahrer schwer verletzt

Dömitz (ots) -



Bei einem Überschlag mit seinem Quad hat sich am Sonntagnachmittag auf der B 195 zwischen Dömitz und Rüterberg ein 39-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Quad verloren und war anschließend mit dem Fahrzeug gegen eine Außenschutzplanke geprallt. Daraufhin überschlug sich das Quad, an dem mehrere Tausend Euro Sachschaden entstand. Der deutsche Fahrer, der offenbar mehrere Knochenbrüche erlitt, wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 195 an der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt werden.



