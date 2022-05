POL-LWL: Mann durch Stichflamme aus Feuerschale schwer verletz

Dümmer (ots) -



In Dümmer ist am Samstagabend ein 35-jähriger Mann während einer Privatfeier durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Der deutsche Mann erlitt dabei Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Gesicht und im Brustbereich. Er ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 50-jähriger Partygast in eine bereits lodernde Feuerschale Lösungsmittel gespritzt haben, worauf sich eine erhebliche Stichflamme bildete. Dadurch geriet die Oberbekleidung des 35-Jährigen in Brand. Andere Partygäste löschten die Flammen und informierten daraufhin umgehend die Rettungskräfte. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



