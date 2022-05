POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer wird bei Verkehrsunfall auf der Insel Usedom leicht verletzt

Heringsdorf (ots) -



Am 21.05.2022 gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der B 111 in Höhe der Ortschaft Mellenthin (Insel Usedom) ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Lübeck befuhr mit seinem PKW Audi die B 111 aus Mellenthin kommend in Richtung Neppermin. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge der Gegenlenkbewegung mit der linken Leitplanke. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leichtverletzt und mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Trauma zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Messung ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der eingetretene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten PKW und an der Leitplanke beträgt insgesamt ca. 15.000,00 EUR.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell