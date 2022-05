POL-HWI: Polizei sucht weiterhin nach vermisster 70-Jährigen aus Boltenhagen

Boltenhagen (ots) -



Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von der seit dem 25. März 2022 aus Boltenhagen vermissten 70-jährigen Frau weiterhin jede Spur.

(siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Rostock vom 25.03.2022 mit Beschreibung und Bild der vermissten Frau, Link: https://bit.ly/3PyktK9)



Intensive und kontinuierliche Ermittlungen erbrachten bislang keinen Hinweis auf den Verbleib der Rentnerin.

"Wir sind bisher jedem Ermittlungs -und Suchansatz nachgegangen, sowohl im erweiterten Bereich des Verschwindens der Rentnerin als auch an ihrer Heimatadresse in Sachsen-Anhalt. Leider bisher ergebnislos. Hinweise auf eine Straftat gibt es in diesem Zusammenhang nicht.", so der Leiter des Kriminalkommissariats Wismar, Olaf Seidlitz.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals die Öffentlichkeit um Mithilfe. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Verbleib der Rentnerin geben können, werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder bei der beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



