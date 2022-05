POL-ANK: Erstmeldung zum Brand einer Lagerhalle einer Putenmastanlage in Klein Zastrow

Dersekow (ots) -



Am 20.05.2022, gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle Klein Zastrow bei Dersekow mitgeteilt.



Die Lagerhalle gehört zu einer ortsansässigen Putenmastanlage und steht derzeit in voller Ausdehnung in Flammen. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte sind derzeit zur Brandbekämpfung im Einsatz. In der Lagerhalle befinden sich unter anderem Heuballen, die in Brand geraten sind. Die Feuerwehren versuchen nun mit ihren Löscharbeiten zu verhindern, dass das Feuer in der Lagerhalle auf die anliegenden Gebäude übergreift, in denen sich die Puten befinden.



Die Polizei ist ebenfalls vor Ort, die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Erkenntnisse, wie es zum Brandausbruch kommen konnte liegen bislang nicht vor.



Die Löscharbeiten dauern derzeit an und die Polizei und Feuerwehr bitten Bürgerinnen und Bürger das Gebiet derzeit zu meiden. Zudem sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.



