POL-HWI: Radfahrprüfungen in Wismar und Nordwestmecklenburg

Häufig ist das Fahrrad das erste Fahrzeug, mit dem Kinder selbstständig und über längere Strecken am Straßenverkehr teilnehmen. Den hohen Anforderungen des Straßenverkehrs gerecht zu werden und so an diesem sicher teilzunehmen, müssen die jungen Fahrer jedoch erst erlernen. Die Fahrradprüfung und der dazugehörige theoretische Unterricht bilden deshalb einen wichtigen Themenschwerpunkt im Lehrplan der Grundschulen.



Seit Beginn des Monats Mai haben die Präventionsberater*innen der Polizeiinspektion Wismar, Angelika Becker, Ines Buchholz und Jens Brügmann, teils gemeinsam mit der Verkehrswacht Wismar bereits an 14 Schulen in Wismar und im Landkreis Nordwestmecklenburg Radfahrprüfungen in den vierten Klassen durchgeführt.



Hierbei liegt der Fokus zum einen darauf, wie sicher die Kinder im Umgang mit dem Fahrrad unterwegs sind. Zum anderen werden die Räder der Kinder auf deren Verkehrssicherheit überprüft. "Während an einigen Schulen nahezu alle Fahrräder verkehrssicher waren, haben wir an anderen Schulen bis zu 30 % der Fahrräder bemängeln müssen.", so Ines Buchholz. "An manchen Rädern waren Beleuchtung und Bremsen defekt oder nicht vorhanden. Manchmal fehlten aber auch nur einzelne Reflektoren oder eine Klingel." Verkehrssichere Räder haben einen Prüfsiegel-Aufkleber erhalten.



Eltern sollten regelmäßig die Funktionalität und das Vorhandensein wichtiger Teile am Fahrrad ihrer Kinder überprüfen, und zwar nicht nur wenn die Fahrradprüfung ansteht.

"Damit die kleinen Radler ihren Schulweg sicher meistern, müssen sie zum einen wissen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten sollen. Aber natürlich muss auch das Rad in einem verkehrssicheren Zustand sein. Beleuchtung und Bremsen sind hier von elementarer Bedeutung.", so die Präventionsberaterin.



