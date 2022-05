POL-LWL: Nur wenige Störungen durch Gewitterfront

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Aufgrund einer Gewitterfront mit stürmischen Böen kam es am Donnerstagabend auf den Straßen des Landkreis Ludwigslust-Parchim zu einigen Störungen im Straßenverkehr. Betroffen war der westliches Teil des Landkreises. So mussten die Feuerwehren von der Fahrbahn der BAB 14 in Höhe Lübesse einen Ast von der Fahrbahn beräumen. Ein neben der BAB 24 bei Wittenburg umgestürzter Baumn ragte auf die Fahrbahn und musste ebenso beräumt werden. In der Ludwigsluster Mauerstraße stürzte ein abgebrochener Ast auf ein parkendes Auto, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. In Alt Krenzlin musste die Feuerwehr einen abgeknickten Telefonmast beseitigen, der durch seine Schieflage drohte, auf die Straße zu fallen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell