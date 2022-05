POL-NB: 28-jähriger Mann stirbt nach Sturz von der Seebrücke im Ostseebad in Wustrow, Landkreis Vorpommern-Rügen

Wustrow (LK VR) (ots) -



Am 19.05.2022 um 21:05 Uhr informierte die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen die Polizei in Neubrandenburg darüber, dass in

Wustrow gerade ein Mann von der Seebrücke gefallen und nun nicht mehr

zu sehen ist. Der Versuch von Zeugen, dem Mann einen Rettungsring

zuzuwerfen, verlief ohne Erfolg. Die umgehend alarmierten

Rettungskräfte konnten in der weiteren Folge die Person leblos im

Wasser treibend mittels Schlauchboot bergen und an Land verbringen.

Dort wurde sofort mit der Reanimation begonnen. Der ebenfalls

alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Bei

dem 28-jährigen Verstorbenen handelt es sich um einen syrischen

Staatsangehörigen aus Neubrandenburg.

Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.



