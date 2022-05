POL-NB: Unbekannte brechen in Firma ein

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht des 19.05.2022 wurde die Polizei in Neustrelitz gegen 02:30 Uhr über einen Einbruchsalarm in einer Firma in Dalmsdorf, 17237 Kratzeburg informiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Firmengelände und einer darauf befindlichen Halle. Vermutlich wurden die Täter bei dem Vorhaben einer Diebstahlshandlung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Aus den Räumlichkeiten der Firma wurde nichts entwendet.



Die Täter verursachten Sachschaden. Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Strafanzeige des Polizeihauptreviers Neustrelitz wegen des Einbruches wurde, nach erfolgter Spurensuche des Kriminaldauerdienstes, an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz übergeben.



Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



