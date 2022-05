POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Zingst

Zingst (LK VR) (ots) -



Am 18.05.2022 um 19:50 Uhr ereignete sich in der Barther Straße in

Zingst ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Der 26-jährige

eritreische Kraftfahrzeugführer befuhr die Straße vom Kreisverkehr

kommend in Richtung Ortsausgang. In Folge von Unaufmerksamkeit fuhr

dieser dann in einer leichten Rechtskurve zu weit links, kam nach

links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Neben dem

Kraftfahrzeugführer befanden sich noch drei weitere Insassen im PKW.

Alle drei stammen aus Eritrea. Eine dieser Personen, welche auf der

Rückbank saß, verletzte sich bei dem Unfall leicht an beiden

Schultern und musste mit dem RTW in das Krankenhaus nach Stralund

verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000,- Euro.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen

konnte der Fahrzeugverkehr halbseitig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden.



