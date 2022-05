POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind in Zarrendorf (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 18.05.2022, gegen 14:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall in

Zarrendorf ein 8-jähriges deutsches Kind schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich, verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen

hielt der aus Abtshagen kommende Schulbus in der Kirchstraße, um den

Kindern den Ausstieg zu ermöglichen. Zeitgleich fuhr der 67-jähriger

Fahrer eines PKW Honda in Richtung Abtshagen und erfasste die hinter

dem Schulbus hervortretende 8-Jährige. Das Mädchen wurde zur weiteren

Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald

geflogen. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen zur Unfallursache

wurde bekannt, dass der 67-jährige Deutsche mit nicht angepasster

Geschwindigkeit die Gefahrenstelle passiert haben soll. Bei dem

Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.000 Euro.





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell