POL-LWL: Fahrradfahrerin stürzt über Glasfaserkabel und verletzt sich schwer

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagnachmittag an einer Baustelle auf der Kreisstraße zwischen Lehsen und Dodow über ein Glasfaserkabel gefahren und dabei mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die 61-jährige deutsche Frau erlitt dabei eine schwere Beinverletzung und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In dem betreffenden Bereich werden derzeit Glasfaserkabel ins Erdreich verlegt. Zur Vorbereitung der Arbeiten wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Kabelstränge entlang des Weges ausgelegt. Die Polizei untersucht jetzt diesen Vorfall und prüft dabei auch, ob Mitarbeitern der betreffenden Firma ein strafbares Fehlverhalten vorzuwerfen ist.



