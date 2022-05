POL-NB: Diebstahl eines Außenbordmotors

Bansin (LK VG) (ots) -



Am Dienstag, den 17.05.2022 um 14:38 Uhr wurde der Polizei der

Diebstahl eines Außenbordmotors im Bereich des Polizeirevieres

Heringsdorf bekannt.



Unbekannte Täter haben im Friedhofsweg in Bansin von einem Boot, dass

auf einem Trailer verlastet und auf einer Wiese abgestellt wurde, den

Außenbordmotor der Marke "Mercury" entwendet.



Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000,- EUR. Die Tatzeit

kann auf den 17.05.2022, 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer zur Tatzeit an dem Tatort auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der

Polizei in Heringsdorf unter 038378279224, unter

www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



