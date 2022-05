POL-NB: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Röbel/Demmin (ots) -



Am 16.05.2022 kam es in der Polizeiinspektion Neubrandenburg zu zwei Feststellungen, bei denen die Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen.



In Malchow wurde gegen 17:50 Uhr ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw VW in der Stauffenbergstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest war positiv auf diverse berauschende Mittel. Zudem war er nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.



Demminer Beamte kontrollierten gegen 18:10 Uhr den Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz in der Goethestraße. Der 29-Jährige räumte ein, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte auch in diesem Fall ein positives Ergebnis auf Betäubungsmittel.



Mit den Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Anzeigen bezüglich des Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt.



Die Ermittlungen werden in den zuständigen Kriminalkommissariatsaußenstellen Röbel und Demmin geführt.



