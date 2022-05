POL-SN: 64-Jährige in Schwerin beraubt - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Eine 64-jährige Deutsche wurde gestern Opfer eines Raubes.



Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 15.40 Uhr in der Stiftstraße Ecke Schäferstraße. Die Geschädigte konnte den Verlust ihrer Wertsachen abwehren, stürzte in der Folge jedoch zu Boden und verletzte sich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen?



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache www.polizi.mvnet.de zu melden.



