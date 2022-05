POL-SN: 5-jähriges Mädchen in Straßenbahn verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und der Straßenbahn wurde ein 5-jähriges Mädchen verletzt.



Der Vorfall ereignete sich am Montag, 16.05.2022 gegen 10.35 Uhr in der Schweriner Altstadt.



Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr die Geschwister-Scholl-Straße und wollte in die Goethestraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der querenden Straßenbahn. In einem Wagon stürzte ein 5-jähriges Mädchen und verletzte sich leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 6.000EUR geschätzt.



Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell