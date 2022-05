POL-LWL: Frau tot im Wasser entdeckt

Parchim (ots) -



Eine Spaziergängerin hat am Montagnachmittag im Wockersee in Parchim die Leiche einer Frau entdeckt. Die Tote, bei der es sich um eine 63-jährige Frau aus der Region handelt, wurde im Wasser nahe einer Steganlage gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen. Von einem Fremdverschulden ist nach bisherigen Ermittlungen nicht auszugehen.



