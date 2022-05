POL-NB: Nachmeldung zum Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 14.05.2022 um 02:50 Uhr mitteilte, kam es am Vorabend (13.05.2022 gegen 23:45 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Otto-Lilienthal-Straße. (siehe https://bit.ly/38uEUXT )



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärteten einen dringenden Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Mann syrischer Staatsangehörigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Tat ein Beziehungsstreit mit der Wohnungsmieterin voraus.



Der flüchtige Tatverdächtige wurde im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte gestellt. Aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls (Ersatzfreiheitsstrafe) wurde er am 14.05.2022 in die JVA Neustrelitz verbracht.



