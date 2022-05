POL-NB: Brand in einer Pflegeeinrichtung

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am heutigen Montag, den 16.05.2022 wurde die Polizei um 16.32 Uhr zu einem Brand in die Hestia-Pflegeeinrichtung im Kastanienweg in Stralsund gerufen.

Dort wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brandausbruch im Bereich des ersten Obergeschosses gemeldet.

Bei Eintreffen der Polizei wurde der Brandherd bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Es herrschte starke Qualmentwicklung im Gebäude, sodass dieses zunächst nur durch die Kräfte der Feuerwehr betreten werden konnte.

Nach Rücksprache mit dem Leiter der Feuerwehr Stralsund brach der Brand in einem Bewohnerzimmer der betreffenden Etage aus. Der Bewohner des Zimmers war zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht im Gebäude, da er Tagesausgang hatte.

Durch das Feuer wurde im Bereich des Obergeschosses ein Bewohnerzimmer sowie die gesamte Etage in Mitleidenschaft gezogen.



Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 50.000 Euro. Ein Bewohner, welcher sich beim Brandausbruch noch im Gebäude befand, wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in das Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Weitere Personen wurden durch Kräfte der Feuerwehr sowie Polizei evakuiert und kamen nicht zu Schaden. Das betroffene Bewohnerzimmer sowie die obere Etage des Gebäudes sind zurzeit nicht bewohn-und nutzbar.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund übernahm die Tatortarbeit sowie die weiteren Ermittlungen.



Zum Einsatz kamen drei Wagen der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie zwei Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund.



