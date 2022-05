POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Personen in Waren

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 16.05.2022 kam gegen 15.30 Uhr in Waren (Müritz) in der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 11-jähriger Radfahrer befuhr die Feldstraße bergab aus Richtung Bürgermeister- Schlaaf -Straße in Richtung Mecklenburger Straße. Zeitgleich befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines PKW Mazda die Feldstraße in entgegengesetzter Richtung. In der dortigen Rechtskurve kam der Radfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit der linken Fahrzeugseite der PKW-Fahrerin zusammen.

Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW ins Müritz-Klinikum Waren gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.050 Euro.



