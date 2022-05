POL-SN: 34-jähriger Schweriner nach Bedrohung gestellt

Schwerin (ots) -



Zu einer Bedrohung kam es in der Schweriner Altstadt am 13.5. gegen 14.00 Uhr:



Ein 34-jähriger Deutscher hielt sich mit mehreren Begleitern in der Buschstraße auf und fühlte sich durch 6 Minderjährige nach einem Wortwechsel provoziert.



Der alkoholisierte Mann zog ein Messer und führte damit gegenüber den Geschädigten bedrohliche Gesten aus. Diese erkannten hierbei, dass die Person auch eine Schußwaffe bei sich hatte.

Die Minderjährigen entfernte sich daraufhin vom Ort des Geschehens und riefen die Polizei.



Eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Bei der Durchsuchung der Person konnte eine Schreckschußwaffe sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren hatte der Tatverdächtige Betäubungsmittel bei sich.



Der Mann wurde zur Personalienfeststellung zum Polizeihauptrevier gebracht. Strafanzeigen wegen Bedrohung sowie Verstöße gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetz wurden erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell