POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag, dem 13.5. kam es in Schwerin gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 71-jähriger Schweriner fuhr mit seinem Fahrrad auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg entlang der Werderstraße, allerdings linksseitig und somit entgegen der dort zulässigen Fahrtrichtung.



Im Bereich des dortigen Parkplatzes wollte eine 42-jährige Schwerinerin mit ihrem Opel Corsa vom Parkplatzgelände auf die Werderstraße einfahren und stieß dabei mit dem querenden Radfahrer zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht am Kopf, so dass er in ein Klinikum gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Die genaue Unfallursache ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen der Kriminalpolizei.



