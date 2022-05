POL-NB: Einbruch in Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes

Waren (ots) -



Im Zeitraum vom 12.05.2022, 15:00 Uhr bis zum 14.05.2022, 17:40 Uhr kam es in 17192 Waren, Gievitzer Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes, welcher sich in dem Wohnhaus befindet. Durch die Tatverdächtigen wurden mehrere Räume durchsucht und zwei Geldkassetten entwendet.



Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 1.800 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche- und Sicherung im Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991 - 1760 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



