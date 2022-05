POL-HWI: Polizei Gadebusch bedankt sich bei aufmerksamer Autofahrerin

Gadebusch (ots) -



Auf einen offenbar orientierungslosen, älteren Herrn wurde bereits am zurückliegenden frühen Freitagabend eine Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Gadebusch und Reinhardtsdorf aufmerksam.



Als die 57-jährige Frau anhielt, um dem Herrn ihre Hilfe anzubieten, bestätigte sich die Annahme, dass der Senior orientierungslos und hilfsbedürftig war. Sie informierte daraufhin die Gadebuscher Polizei und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den 84-jährigen Mann, der anschließlich unverletzt durch Familienangehörige in Empfang genommen werden konnte.



"Für das beherzte Handeln der Hinweisgeberin möchte ich mich bedanken. Dadurch hat sie dem älteren Herrn möglicherweise sogar das Leben gerettet. Unsere Gesellschaft braucht genau solche Leute, die auf ihre Mitmenschen achten und zeigen, dass man sich in schwierigen Situationen aufeinander verlassen kann.", so der Leiter des Polizeireviers Gadebusch, Karsten Blockus.



