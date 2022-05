POL-HST: Zeugenaufruf nach Angriff mit Messer in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Samstag, dem 14.05.2022 gegen 00:40 Uhr wurde ein 31-jähriger Deutscher im Frankendamm in Stralsund von einem Unbekannten angegriffen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam aus einer Seitenstraße aus Richtung Frankenteich zwischen den Straßen Frankenwall und Wulflamufer ein Unbekannter auf den 31-Jährigen zu und stach ihm unvermittelt mit einem messerähnlichen Gegenstand in die rechte Brust. Danach soll die Person sich vom Tatort entfernt haben. Der Geschädigte wurde zwar nicht lebensbedrohlich verletzt, musste jedoch in einer Klinik operiert werden.



Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:



- circa 175 bis 180 cm groß,



- normale Statur,



- geschätztes Alter: circa 30 Jahre,



- europäisches Erscheinungsbild,



- geschätztes Alter: circa 30 Jahre,



- bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit

Kapuze mit weißer Aufschrift im Brustbereich.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell