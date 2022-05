POL-NB: Brand eines LKW

Usedom (LK VG) (ots) -



Am 15.05.2022 kam es gegen 00:00 Uhr in Usedom in der

Geschwister-Scholl-Straße auf Höhe des Europaplatzes zu einem Brand

eines LKW Mercedes-Benz Sattelauflieger.

Unbekannte Täter setzten die hinteren Reifen des Fahrzeuges in Brand.

Eine Zeugin bemerkte dies und informierte umgehend die Polizei. Die

daraufhin alarmierten Feuerwehren aus Usedom und Stolpe widmeten sich

umgehend der Brandbekämpfung und konnten eine weitere Ausdehnung des

Feuers auf dem LKW verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 3000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen

des Verdachtes einer Brandstiftung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche

Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter

der 038378279224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell